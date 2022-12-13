تبسة: الإطاحة بشبكة إجرامية تسرق الكوابل النحاسية لسونلغاز وSNTF

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرسط ولاية تبسة، من توقيف شبكة إجرامية متكونة من ستة أشخاص. بتهمة سرقة كوابل نحاسية ملك لشركات عمومية مساهمة في الإقتصاد الوطني.

وجاءت العملية في إطار مكافحة كل مظاهر الإجرام، خاصة ما يمس منها بممتلكات الوطن والمواطن. حيث أن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم مابين 22 و31 سنة. كما تعود حيثيات القضية الى شكوى مقدمة الى أفراد الفرقة من طرف الممثل القانوني لشركة “سونلغاز” و”الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية” مفادها تعرض خط النقل بالسكك الحديدية الرابط بين بلدية مرسط والعوينات للسرقة من طرف مجهولين.

على الفور تم تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان، بعد القيام بالمعاينات اللازمة تم العثور على هاتف نقال وسلميين خشبيين. بالإضافة إلى سلم حديدي وقاطع الحديد.

وبعد استغلال المكالمات الصادرة والواردة للشريحة المستعملة من طرف صاحب الهاتف النقال تم تحديد هوية “المشتبه فيه الرئيسي” وتوقيفه مع باقي أفراد العائلة. التي تنشط عبر إقليم ولايتي تبسة وام بواقي مع حل 05 قضايا عالقة مقيدة ضد مجهول.

كما أسفرت العملية عن توقيف جميع أفراد العصابة المتكونة من ستة أشخاص، مع استرجاع بعض الكوابل النحاسية المسروقة