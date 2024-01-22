تبسة: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 140 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر في تبسة، من الإطاحة بشبكة لإجرامية وحجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع، مُستوردة عن طريق التهريب.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية لورود معلومات إلى أفراد الفرقة مفادها وجود نشاط إجرامي لشبكة تقوم بتهريب والإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

واستغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة بالتنسق بين وحدات الكتيبة من خلال تعزيز التواجد الميداني. لتطويق وغلق جميع المنافذ المحتمل إستغلالها من طرف المهربين.

ونظرا لتشديد الخناق قام أفراد الشبكة بتفريغ الشحنة وتمويهها بأحد المزارع الغابية المنعزلة والمهجورة ذات المسالك الوعرة.

وبعد تنشيط عنصر الإستعلام تم تحديد مكان الشحنة على إثر ذلك تم تمشيط المنطقة وحجز المؤثرات العقلية مع توقيف أحد أفراد الشبكة.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 700 140 قرص مهلوس نوع بريقابلين 300 ملغ وتوقيف شخص.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة. فيما لاتزال التحريات متواصلة للإطاحة بباقي أفراد الشبكة.

هذا وتبقى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة في خدمة المواطنين والسهر على حمايتهم وممتلكاتهم.

وتضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 1055 للإتصال والتبليغ عن أي طارئ يهدد سلامتهم.