​تبسة.. الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المنازل

تمكنت مصالح أمن دائرة بئر مقدم بتبسة من توقيف 3 أشخاص بينهم قاصران، مختصون في سرقة المنازل، مع استرجاع مبلغ مالي وكمية من الذهب.

وتأتي العملية في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، وضمان الأمن والطمأنينة لدى المواطنين، وبناء على معلومات واردة إلى مصالح أمن دائرة بئر مقدم، مفادها تعرض أحد المنازل للسرقة من طرف مجهولين.

على إثر ذلك، باشرت المصالح ذاتها تحقيقاتها التي أسفرت عن توقيف شخص وقاصرين لقيامهم بفعل السرقة.

ومكنت العملية من استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 19 مليون سنتيم، إضافة إلى كمية معتبرة من المعدن الأصفر.

وتم تحويل المتهمين إلى مقر الدائرة وفتح تحقيق في مجريات القضية، ليتم في الأخير وبعد استيفاء كافة الإجراءات الجزائية تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.