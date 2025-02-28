تبسة: الإطاحة بعصابة إجرامية متورطة في سرقة محل تجاري

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة من وضع حدٍّ لمجموعة إجرامية تمتهن السرقة والاعتداء على الممتلكات.

وجاء ذلك، بعد أن تقدم تاجر بشكوى إلى الأمن الحضري الرابع بخصوص تعرض محله التجاري للسرقة. حيث استهدف اللصوص كمية معتبرة من السلع الاستهلاكية، بعد أن قاموا بتحطيم باب المحل.

على الفور، تم فتح تحقيق في القضية، وباستغلال كافة المصادر الاستعلاماتية والتحريات. تمكن عناصر الأمن الحضري من تحديد هوية مرتكبي الجريمة وتوقيفهم.

ويتعلق الأمر بـ5 أشخاص، حيث تم ضبط أسلحة بيضاء وأقنعة كانوا يستخدمونها في تنفيذ عملياتهم الإجرامية. بالإضافة إلى استرجاع المسروقات وحجز مركبة استُخدمت في نقلها.

وتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الأمن الحضري الرابع لمواصلة التحقيق. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية، التي أمرت بإيداعهم الحبس.