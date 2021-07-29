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أخبار الجزائر

تبسة: الامن يداهم حماما شعبيا ويوقف صاحبته و15 امرأة

بقلم سليم دريد
تبسة: الامن يداهم حماما شعبيا ويوقف صاحبته و15 امرأة
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قامت مصالح الشرطة بأمن ولاية تبسة اليوم الخميس بمداهمة حماما شعبيا وتوقيف صاحبته و15 امرأة. وحسب مصادر النهار اونلاين قرار غلق الحمام وتشميعه جاء بسبب مخالفة صاحبته تدابير الحجر الصحي المقررة من طرف السلطات المختصة.

وأضافت ذات المصادر تم سماع صاحبة الحمام من قبل رجال الامن وإنجاز ملف قضائي ضدها وآخر إداري

وللإشارة فإن أنشطة الحمامات والمرشات العامة تم تعليق نشاطها بسبب جائحة كورونا

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966224
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