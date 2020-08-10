تبسة: التحقيق مع مديري الأشغال العمومية والخزينة العمومية ومقاول في قضايا فساد

مَثُل كل من مديري الأشغال العمومية والخزينة العمومية ومقاول اليوم الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محمكة تبسة في قضايا فساد.

ووفق مصادر النهار أونلاين وكيل الجمهورية أحال ملف المتهمين رفقة موظفين أخرين أمام قاضي التحقيق.

وتوبع الموقوفون بتهمة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واختلاس أموال عمومية.

القضية تم معالجتها من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية

كما ان القضية لا تزال محل التحقيق تتعلق بمشاريع إنجاز وتعبيد اجزاء من طرق وطنية تجاوزت 50 مليار سنتيم