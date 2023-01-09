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تبسة: التعدي على المواقع الأثرية.. ظاهرة تتزايد وتهدد رموز الحضارة والتاريخ

بقلم النهار أونلاين
تبسة: التعدي على المواقع الأثرية.. ظاهرة تتزايد وتهدد رموز الحضارة والتاريخ
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