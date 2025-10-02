تبسة: التقلبات الجوية تغلق هذه الطرقات!

إعــــلانات
بقلم أمينة داودي
أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن الأمطار الأخيرة والتقلبات الجوية تسببت في غلق الطريق البلدي رقم 561 الرابط بين الطريق الوطني. رقم 117 و منطقة فم السد بلدية ثليجان بولاية تبسة.

وحسبما كشفت عنه ذات المصالح، فإن الطريق مغلق بالطريق البلدي رقم 561 الرابط بين الطريق الوطني رقم 117 و منطقة فم السد بلدية ثليجان. بسبب إنهيار جزئي للجسر وتآكل جوانبه جراء الأمطار الغزيرة.

كما أشارت إلى أن الوحدات العاملة بالميدان بالمكان من أجل توعية و توجيه مستعملي الطريق. كما دعت مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة.

