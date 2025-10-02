تبسة: التقلبات الجوية تغلق هذه الطرقات!
بقلم أمينة داودي
أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن الأمطار الأخيرة والتقلبات الجوية تسببت في غلق الطريق البلدي رقم 561 الرابط بين الطريق الوطني. رقم 117 و منطقة فم السد بلدية ثليجان بولاية تبسة.
وحسبما كشفت عنه ذات المصالح، فإن الطريق مغلق بالطريق البلدي رقم 561 الرابط بين الطريق الوطني رقم 117 و منطقة فم السد بلدية ثليجان. بسبب إنهيار جزئي للجسر وتآكل جوانبه جراء الأمطار الغزيرة.
كما أشارت إلى أن الوحدات العاملة بالميدان بالمكان من أجل توعية و توجيه مستعملي الطريق. كما دعت مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة.
