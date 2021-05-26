تبسة: الجمارك تحبط محاولة تهريب 11 محركا مرفقا بـ 11 علبة سرعة

أحبطت مصالح الجمارك بولاية تبسة محاولة تهريب 11 محركا مرفقا بـ11 علبة سرعة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المحجوزات تم إدخالها من تونس عن طريق التهريب.
وكانت المحجوزات محملة على متن مركبة نفعية من نوع رونو ماستر.
وأضافت ذات المصادر، أن العملية تمت على مستوى المكان المسمى متيرشو ببلدية عين الطويلة ولاية خنشلة.
التعليقات (2)
هذه ليست جريمة ولا مخالفة هذي حقرة! خلوا الناس تخدم على روحها!
volia les putes algeriennes en france ce marie avec les palestino-
في 18 مايو الماضي، أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشخص الذي كان يتولى منصب وسيط الجمهورية وهو كريم يونس، دون الكشف عن سبب الإقالة.وبعد أيام ترددت معلومات لم تؤكدها الأطراف المعنية عن زواج ابنته من “عربي-إسرائيلي” في فرنسا، ف ابنة يونس، التي تعيش في فرنسا منذ عدة سنوات، تزوجت في أبريل الماضي من “عربي إسرائيلي”، الأمر الذي “أثار قلق السلطات العليا في الدولة الجزائرية”، على حد قولها.
الزفاف الذي أقيم في باريس “لم توافق عليه المخابرات وبعض مسؤولي النظام الجزائريين، ولا سيما وزارة الداخلية”،
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