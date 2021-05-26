تبسة: الجمارك تحبط محاولة تهريب 11 محركا مرفقا بـ 11 علبة سرعة

أحبطت مصالح الجمارك بولاية تبسة محاولة تهريب 11 محركا مرفقا بـ11 علبة سرعة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المحجوزات تم إدخالها من تونس عن طريق التهريب.

وكانت المحجوزات محملة على متن مركبة نفعية من نوع رونو ماستر.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية تمت على مستوى المكان المسمى متيرشو ببلدية عين الطويلة ولاية خنشلة.