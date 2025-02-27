تبسة.. الجيش يحجز 6 بنادق مضخية، بندقية صيد وكمية من الذخيرة

تمكنت مفرزة مشتركة لقوات الجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، بمنطقة فيض عامر واد المنصورة بتبسة، من اكتشاف وحجز 6 بنادق مضخية، بندقية صيد، وكمية من الذخيرة.

وأكد بيانٌ لوزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية النوعية تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا.

كما تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من هذه الآفة وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.