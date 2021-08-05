تبسة.. الحبس المؤقت لـ3 أشخاص سرقوا 400 مليون سنتيم من داخل منزل

أمر قاضي التحقيق بمحكمة تبسة، اليوم الخميس، بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت، وكذا وضع رجل وزوجته تحت الرقابة القضائية في قضية تتعلق بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ400 مليون سنتيم من داخل منزل.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الجناة استغلوا غياب أصحاب المنزل وقاموا بالتسلل داخله واستولوا على المبلغ ووثائق مهمة.

هذا وقد عالجت القضية الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تمكن المحققون من استرجاع مبلغ مالي يقدر ب125 مليون سنتيم والوثائق.

المتهمون تم متابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة المقترفة بظروف الليل والكسر والتعدد.