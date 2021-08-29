تبسة..الحبس النافذ لمدة 7 سنوات لجمركيين عثر بحوزتهما على 180 قرص دواء مهلوس

قضت اليوم محكمة الجنح بالشريعة غرب ولاية تبسة بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات في حق جمركيين اثنين تابعين للمديرية الجهوية للجمارك بتبسة بع متابعتهم من طرف نيابة الجمهورية بذات المحكمة بتهمة حيازة وتهريب أدوية مصنفة في خانة المؤثرات العقلية.

القضية بدأت بعملية توقيف قام بها رجال الشرطة العاملين بأمن دائرة بئر مقدم طالت أحد المتهمين الذي كان يرتدي البدلة الرسمية الخاصة بعمله وهو متلبس بحيازة 180 قرص دواء.

أين تبين بعد مطابقته مع قائمة الأدوية المصنفة كمؤثر عقلي من طرف وزارة الصحة، ان احد الأنواع التي يوجد منها 120 قرص مصنفة وتعتبر محظورة وعملية صرفها لا تكون إلا بالشروط المفروضة من طرف الجهات المختصة.

وبعد التحقيق معه كشف عن اسم للمتهم الثاني الذي هو زميله مشيرا إلى أنه جلبها من تونس بطريقة في شرعية من أجل تزويد أحد المرضى بها مستدلا بوصفة طبية، الا انه وبعد المرافعات وطلبات ممثل الحق العام تم الحكم عليهما بما تم ذكره آنفا مع الايداع رهن مؤسسة إعادة التربية.