تبسة: الحبس للمتهم الرئيسي ومورد بتهمة إختلاس ملياري سنتيم من الخزينة العمومية

مثل اليوم 12 موظفًا بالخزينة العمومية وموردًا امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة في قضايا تتعلق بفساد.

ووفق مصادر النهار اونلاين المتهمون تورطوا في قضية فساد نتائجها الأولية إختلاس ملياري سنتيم

هذا ووجه وكيل الجمهورية الإتهام في طلبه الافتتاحي لـ 6 منهم ملتمسًا ايداعهم الحبس.

ليأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بإيداع المتهم الرئيسي والمورد الذي وضعت الأموال المختلسة في حسابه الحبس المؤقت

الأموال المختلسة لم تتمكن الضبطية القضائية التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من استيعادتها بسبب تبديدها.

المتهمان تم متابعتهما بجنحة اختلاس أموال عمومية والمشاركة وإساءة استغلال الوظيفة.