تبسة.. الحرائق تأتي على 5 هكتارات من الأراضي

تسببت الحرائق التي سجلت اليوم بولاية تبسة في إتلاف 5 هكتارات من الاراضي واحزمة من التبن.

وسجلت مصالح الحماية المدنية بالولاية 3 حرائق الاول بالماء الابيض والثاني بالشريعة والثالث بالحمامات.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض وبدعم بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح مدعمين بفرق الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بتبسة اليوم لاجل اخماد حريق غابة بالمكان المسمى جبل التلة.

حيث تم تسخير 12 شاحنة اطفاء بمختلف الاحجام وسيارة اسعاف وبتعداد بشري قدر ب 32 عون بمختلف الرتب وبحضور واشراف مدير الحماية المدنية لولاية تبسة المقدم دراوات الصادق وبعد عملية تدخل واخماد الحريق دامت الى غاية الساعة 19سا:30د من ليلة الجمعة الى السبت تم السيطرة على الحريق واخماده حيث تم تسجيل احتراق حوالي 5 هكتارات اكليل واعشاب يابسة.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة من اخماد حريق، الحريق شب بشقة بعمارة بحي شريط لزهر بالشريعة.

كما تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات من اخماد حريق، الحريق شب بأحزمة تبن بمشتة بن خديم ببئر الذهب.