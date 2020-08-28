تبسة.. الحرائق تأتي على 8 هكتارات من الاعشاب والأشجار المثمرة

تسبب حريقان شبا اليوم بولاية تبسة في اتلاف 8 هكتارات من الاعشاب والاشجار المثمرة.

وتمكنت اليوم كل من وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة والرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية من اخماد حريق، الحريق شب بأعشاب يابسة واشجار مثمرة بفج القعقاع بجانب مقر الرتل المتحرك.

وبعد عملية دامت حوالي الساعتين تم اخماد الحريق وتسجيل احتراق حوالي 01 هكتار علما ان المساحة الاجمالية حوالي 10 هكتارات.

كما تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع بالحمامات من اخماد حريق شب بغرفة بشقة بعمارة بذراع الحمام بالحمامات.

وتمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض من اخماد حريق حصيدة بدوار البراكة وتسجيل احتراق حوالي 07 هكتارات.