تبسة: الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق مصنع السجاد بعد 24 ساعة

تمكنت فرق التدخل التابعة للحماية المدنية لولاية تبسة، من السيطرة على الحريق، الذي نشب في حريق مصنع السجاد.

وتم تسجيل احتراق كلي للمصنع، فيما لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية.

ولا تزال فرق التدخل في عين المكان لأجل الحراسة الأمنية ومتابعة عدم نشوب الحريق.

وقد نشب في حدود الثالثة صباحا من يوم الخميس حريق بمصنع بالطريق الوطني رقم 16 في طريق بولحاف الدير بتبسة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة والمتمثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، الوحدة الثانوية بالماء الابيض.

وكذا الوحدة الثانوية بالكويف والوحدة الثانوية بمرسط، ووحدات القطاع باب الزياتين الحمامات وبكارية.

وتم تسخير عتاد قدر بـ 12 شاحنة اطفاء بمختلف الأحجام وشاحنة السلم الميكانيكي.

للإشارة، فإن المصنع خاص بصناعة السجاد، مساحته حوالي 1000متر مربع متكون من طابقين.