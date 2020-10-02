تبسة: الحماية المدنية تنجح في توليد امرأة بمنزلها العائلي

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض ليلة الخميس الى الجمعة حوالي الساعة 02 صباحا لتوليد امرأة.

وحسب الحماية المدنية، فإن السيدة تبلغ من العمر حوالي 38 سنة في حالة ولادة بمنزلها العائلي بوسط المدينة بالماء الابيض.

وقد تم توليد السيدة رفقة طبيبة خاصة بنجاح، حيث وضعت مولودة من جنس أنثى وهما في صحة جيدة.

من جانب آخر، سجلت الحماية المدنية لتبسة خلال 24 ساعة الأخيرة وفاة شخص وإصابة أربعة اخرين في حوادث مرور متفرقة.

وتدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بعين زروق بالحمامات.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن وفاة شخص والبالغ من العمر حوالي 31 سنة.

وتم تحويل الجثة لاستعجالات الحمامات، كما اسفر الحادث عن اصابة شخص أخر والبالغ 29 سنة تم اسعافه وتحويله الى الاستعجالات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بسوكياس.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة واصطدامها بكومة تراب، اسفر عن اصابة شخص والبالغ 28 سنة، تم اسعافه وتحويله لاستعجالات بئر العاتر.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لاجل اسعاف وتحويل شخصين اعمارهما 22و23 سنة صدمتهما سيارة.