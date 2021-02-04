تبسة: الحماية المدنية تواصل عملية إخماد حريق مصنع خاص بصناعة السجاد

نشب في حدود الثالثة صباحا من اليوم الخميس حريق بمصنع بالطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى طريق بولحاف الدير بتبسة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة والمتمثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، الوحدة الثانوية بالماء الابيض.

وكذا الوحدة الثانوية بالكويف والوحدة الثانوية بمرسط، ووحدات القطاع باب الزياتين الحمامات وبكارية.

وتم تسخير عتاد قدر بـ 12 شاحنة اطفاء بمختلف الأحجام وشاحنة السلم الميكانيكي.

للإشارة، فإن المصنع خاص بصناعة السجاد، مساحته حوالي 1000متر مربع متكون من طابقين.

وتواصل فرق التدخل للحماية المدنية بولاية تبسة عملية إخماد الحريق.