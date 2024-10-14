تبسة.. الحماية المدنية تُشرف على ولادة ناجحة لأم بمنزلها

تمكّن أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة في ولاية تبسة، من القيام، بنجاح، بعملية توليد امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، جاءها المخاض في منزلها وسط المدينة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تمكن طاقم سيــارة الإسعاف بالإشراف على عملية الولادة بحضــور الزوج. حيث تم تمكين الأم من وضع مولودها - من جنس ذكر – في ظروف جيدة.

كما تم تحويل الأم ورضيعها رفــقة الأب إلى مستــشفى الشريعة (مصلحة الأم و الطفل). يضيف المصدر نفسه.