تبسة.. الدرك الوطني يوقف مشتبهًا فيه ويحجز أكثر من 6 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تبسة، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، من توقيف شخص مشتبه فيه وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، إلى جانب سلاح من الصنف الخامس وعتاد حساس.

تعود حيثيات القضية إلى عملية مداهمات واسعة نفذها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقرين عبر إقليم الاختصاص، عقب ورود معلومات تفيد بمحاولة عقد صفقة لبيع وشراء المؤثرات العقلية بمنطقة غيسران ببلدية نقرين. وعلى الفور، تم التنقل إلى عين المكان مع غلق جميع المنافذ والمسالك المحتمل استعمالها من طرف أفراد الشبكة.

وخلال العملية، حاول شخص مشتبه فيه الفرار بمجرد مشاهدته أفراد الدورية، قبل أن يتم توقيفه. وبعد تفتيشه وتفتيش الأماكن المجاورة، عثر أفراد الدرك الوطني على كيس أبيض يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، وسلاح من الصنف الخامس يتمثل في بندقية صيد، إضافة إلى خراطيش صيد، ليتم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

وأسفرت العملية عن حجز 6633 قرصًا مهلوسًا من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، وسلاح من الصنف الخامس (بندقية صيد)، و12 خرطوشة صيد، ومنظار نهاري، مع توقيف المشتبه فيه، فيما لا يزال التحقيق متواصلاً لتوقيف باقي أفراد الشبكة.

وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور استيفاء جميع الإجراءات القانونية.