تبسة: الدرك يحجز أكثر من 17 ألف قرص مهلوس ويوقف شخصين ببئر العاتر

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العاتر ولاية تبسة، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الفرقة بنقرين بخدمة السد الثابت بسوكياس. حين لفت انتباههم سيارة من نوع رونو سامبول مشبوهة قادمة من بلدية نقرين باتجاه بلدية بئر العاتر سالكة الطريق الوطني رقم 16. وعند وصولها إلى السد الثابت، تم توقيفها.

وأثناء تفتيش السيارة تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة في تجويف مغطى بغطاء بلاستيكي. ليتم بعدها مباشرة اقتياد السائق ومرافقه إلى مقر فرقة الأبحاث لمواصلة التحقيق.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 17590 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، مع حجز مركبة سياحية وهاتفين نقالين.

فور استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإنجاز الملف القضائي. تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور