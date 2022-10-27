تبسة: الدرك يحجز قرابة 6 قناطير من الفرينة ويوقف 5 أشخاص

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالونزة ولاية تبسة، من توقيف مضاربين بمادة الفرينة.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن العملية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص تترواح أعمارهم ما بين 20 و 55 سنة. بتهمة إرتكاب جناية المضاربة غير المشروعة. بالمواد الغذائية المدعمة واسعة الإستهلاك.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها إستغلال أحد المنازل ببلدية الونزة بتبسة كمخزن غير شرعي لتخزين المواد المدعمة. حيث تم إستغلالا للمعلومة وضع خطة محكمة للإطاحة بمستغلية. اين تم رصد سيارة نفعية نوع “رونو استر” تخرج من امام المخزن. ليتم تتبعها الى غاية ركنها بموقف للسيارات بأحد أحياء مدينة الونزة.

وأضافت ذات المصالح، أنه وبعد توقيف المركبة وتفتيشها تم العثور على 1650 كلغ من مادة الفرينة وبعد اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بتبسة وطلب اذن تفتيش للمخزن ومحل تجاري. تم العثور على كمية اخرى من مادة الفرينة بلغت 4280 كلغ بدون فواتير. ليتم توقيف شخصين بعد التعمق في التحقيق تم توقيف باقي افراد الشبكة.

كما تم متابعة أفراد الشبكة بجناية المضارة غير الشرعية بمواد غذائية مدعمة واسعة الاستهلاك. جنحة عدم الفوترة، جنحة عرض للبيع سلع منتهية الصلاحية. بالإضافة كذلك إلى جنحة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، جنحة التزوير في المحرارات التجارية والمصرفية، جنحة التملص من الوعاء الضريبي واخفاء مداخيل جبائية. وبعد تقديمهم امام وكيل الجمهورية اودعو جميعهم الحبس بالمؤسسة العقابية بالعوينات

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