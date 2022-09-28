تبسة: الدرك يحجز 5500 لتر من زيت المائدة موجهة للمضاربة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعوينات ولاية تبسة، من حجز كمية معتبرة من زيد المائدة كانت موجهة للمضاربة. مع توقيف شخصين على متن شاحنة صغيرة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني بتبسة، فقد تم توقيف شخصين “ل.ب” يبلغ من العمر 36 سنة. بالإضافة كذلك إلى “ل.ج” يبلغ من العمر 34 سنة. بتهمة المضاربة في مواد غذائية مدعمة.

وأشار البيان، إلى أن العملية تأتي في إطار مكافحة كل مظاهر الإجرام عبر كامل إقليم المجموعة. وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى قائد الفرقة مفادها تواجد شاحنة تسلك الطريق الوطني رقم 16. إنطلاقا من أحد مخازن توزيع المواد الغذائية بالجملة ببلدية العوينات. محملة بمواد غذائية مدعمة (زيت المائدة).

وقامت ذات المصالح، واستغلالا للمعلومة بوضع خطة محكمة وتشكيل دورية بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بتبسة. أين تم توقيف الشاحنة المشبوهة. وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها عثر بداخلها على كمية معتبرة من مادة زيت المائدة. على الفور تم إقتياد السائق والشاحنة إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. كما أسفر استغلال الكشوفات الهاتفية للمشتبه فيه الأول (ل.ب) عن تحديد هوية المشتبه الثاني (ل.ج) شريكه في نقل البضاعة.

كما أسفرت القضية عن توقيف شخصين وحجز 1100 وحدة من مادة زيت المائدة من سعة 05 لتر بمجموع 5500 لتر. هواتف نقالة، بالإضافة كذلك إلى الشاحنة المستعملة في نقل البضاعة. ليتم بعدها تحرير ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهم أمام العدالة.

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