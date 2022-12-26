تبسة: الدرك يحجز 7100 لتر من زيت المائدة

تمكن أفراد الفصيلة الثانية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتبسة من توقيف شخصين، كما تم حجز 7100 لتر من مادة زيت المائدة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشخصين المشتبه فيهما (ب.ع) يبلغ من العمر 61 سنة. و (و.أ) يبلغ من العمر 50 سنة. بتهمة عدم إحترام المدة التي تتضمنها رخصة التنقل وهو الفعل التحضيري للتهريب باستعمال وسيلة نقل.

تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الفصيلة الثانية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوضع نقطة مراقبة على مستوى المدخل الشمالي لبلدية صفصاف الوسرى. أين تم توقيف شاحنة كانت قادمة من بلدية تبسة بإتجاه بلدية بئر العاتر محملة ب 7100 لتر من زيت المائدة.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والحمولة وكذا التدقيق في البيانات الخاصة برخصة التنقل الجمركي. أتضح أن التوقيت المحدد لإطلاق الشاحنة هو الخامسة مساء. وهو التوقيت الذي لم يلتزم به السائق الذي انطلاق على الساعة (13:00) زوالا. مرتكبا بذلك جريمة جمركية طبقا لنص المادتين (223/2-225).

كما أسفرت القضية عن توقيف شخصين وحجز 7100 لتر من زيت المائدة. بالإضافة كذلك إلى الشاحنة المستعملة في نقل البضاعة. تم بعدها تحرير ملف قضائي وتحويل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.