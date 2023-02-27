تبسة: الدرك يسترجع ماشية مسروقة ويوقف 7 أشخاص بالشريعة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثليجان ولاية تبسة، من توقيف عصابة متكونة من 7 أشخاص. بتهمة سرقة المواشي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم مابين 23 و50 سنة بتهمة تكوين جمعية أشرار. بالإضافة كذلك إلى جنحة سرقة مواشي، جنحة عدم التبليغ عن جناية وجنحة إخفاء أشياء مسروقة.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى مقدمة من طرف مالك الماشية “ج.ي”، مفادها تعرضه للسرقة من زريبته المتواجدة بدوار الرقيبة بلدية ثليجان ولاية تبسة. على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام مع تشكيل دورية مدعمة بخلية الشرطة العلمية والتوجه إلى مكان وقوع الجريمة.

أين تم القيام بالمعاينات اللازمة، مع تفعيل مخطط الدرك الوطني بتبسة لمجابهة سرقة المواشي مع غلق جميع المنافذ المحتمل العبور منها. أين تم وفي وقت قياسي توقيف المشتبه فيه الأول واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. الذي أسفر عنه توقيف باقي أفراد العصابة المتكونة من ستة أشخاص مع معرفة مكان إخفاء المسروقات ووسيلة نقل الماشية إليه. بعد التنسيق مع النيابة تم الحصول على إذن بالتفتيش مكن من العثور على قطيع الأغنام المسروقة والسيارة المستعملة في العملية.

كما تم وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويليهم أمام العدالة، أين تم إداعهم الحبس المؤقت.

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