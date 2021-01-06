تبسة: الدرك يسترجع 65 رأس غنم ساعات بعد سرقتها

تمكنت اليوم مصالح الدرك الوطني بتبسة من استرجاع 65 رأس غنم ساعات قليلة فقط بعد الاستيلاء عليها من طرف مجهولين.

العملية جاءت إثر تفطن الموال لسرقة أغنامه من داخل اسطبله ببلدية الكويف الحدودية ولاية تبسة.

الموال وفور تفطنه لعملية السرقة تقدم ببلاغ امام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني.

ليتم مباشرة البحث والتحريات باشراك جميع الوحدات العملياتية التابعة للكتيبة الإقليمية بناء على تعليمات نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية.

مما انتهى الامر بالعثور على القطيع مخبأ في مكان مهجور بغابة كاف عقاب قبل تسليمه الى صاحبها