تبسة: الدرك يطيح بشبكة إجرامية تمتهن النصب والإحتيال عبر “الفايسبوك”

تمكنت وحدات الكتيبة الإقلمية للدرك الوطني بالونزة ولاية تبسة. من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة اشخاص تمتهن النصب والإحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان لذات المصالح، فغن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم مابين بين 23 و25 سنة يمتهنون النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حثيات القضية تعود الى تقدم شخصين إلى مقر الفرقة الإقلمية للدرك الوطني بالونزة في تبسة، من أجل رفع شكوى حول تعرضهم للنصب والإحتيال وخيانة الأمانة من طرف موقع فاسيبوك تحت إسم (Aymen mansori). مكتوب على هامشه الديار الخمس العاصمة. قرض استهلاكي ، “تدي دراهمك في نهارك”. حيث صرح الضحايا انهم وبعد تحصلهم على القرض الإستهلاكي من طرف محلات الأجهزة الكهرومنزلية يقوم المشتبه فيهم بالاعتداء عليهم وسلبهم أموالهم.

على الفور واستغلالا لتصريحات الضحايا تم تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات. أين تم وفي ظرف قياسي الإيقاع بأفراد الشبكة. وتحويلهم الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق وتحرير ملف قصائي ضدهم. كما سيتم بموجبه عرضهم على نيابة الجمهورية لدى محكمة العوينات تبسة.

وكانت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة قد أعلمت كافة المواطنين والمواطنات أن المسمون “م أ” و”ج ط” وش ش” يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي، في النصب والاحتيال.

وحسب بيان لذات الفرقة، يستغل المشتبه فيهم، موقع الفايسبوك، للترويج لاعمالهم. حيث ينشرون إعلان تحت اسم (Aymen mansori) مكتوب على هامشها (الديار الخمس العاصمة) قرض استهلاكي تدي دراهمك في نهارك. ومدون فيها الرقم الهاتفي الخاص بصاحبها 0675722958. كما أن المعني مشتبه فيهم في قضية النصب والاحتيال على الجمهور. بالإضافة كذلك إلى خيانة الأمانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا ووجهت مصالح الدرك الوطني بتبسة نداء لكل شخص وقع ضحية المشتبه فيهم السالف ذكرهم. للتقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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