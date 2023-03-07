تبسة: الدرك يوجه نداء للجمهور للتعرف على جثة مجهولة الهوية

وجّهت قيادة الدرك الوطني بتبسة نداء إلى الجمهور من أجل التعرف على جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها بأحد الغابات.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإنه وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات. وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة، نداء للجمهور قصد التعرف على الجثة من جنس ذكر مجهولة الهوية. حيث يتراوح سنها مابين 25 إلى 30 سنة.

وأضافت ذات المصالح، أن الجثة تحمل المواصفات التالية: “الطول 1.72، البشرة سمراء، الأنف عادي، الوجه طويل، الشعر أسود، الذقن عادي، البنية : متوسطة، الأذنين: عاديتين”. تم العثور عليها بوادي الرمايدية المتواجدة بغابة الحرشة بلدية بوخضرة ولاية تبسة يوم 02/09/2022.

كما أوضحت ذات المصالح، أن الجثة عثر عليها مجردة من الملابس. داعية من كل شخص يشك بأن الجثة لأحد أقاربه التقرب من مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوخضرة مجموعة تبسة. من أجل المساعدة أو الإدلاء بأي معلومات من شأنها التوصل إلى معرفة صاحب الجثة .