تبسة: الدرك يوقف شخصا ويحجز 700 علبة حليب أطفال

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة ولاية تبسة، وفي عمل مشترك مع وحدات حرس الحدود. من توقيف بتهمة المضاربة بمادة حليب الأطفال نوع بريمالاك.

وحسب ذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار المداهمات المبرمجة من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة. لغرض مكافحة كل أشكال المضاربة غير المشروعة بالمواد الغذائية المدعمة واسعة الإستهلاك. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمريج وحرس الحدود. مفادها أن المشتبه فيه ( ت.و) البالغ من العمر 34 سنة يملك مستودع بمدينة المريج يستغله بطريقة غير شرعية في المضاربة.

على الفور وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تشكيل دورية تحت إشراف قائد الكتيبة ومداهمة المستودع. ليتم حجز حوالي 700 علبة من حليب الأطفال نوع بريمالاك مموهة ومخبأة بالمستودع.