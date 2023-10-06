تبسة: الدرك يوقف شخصين ويحجز قرابة 12 كلغ من الكيف

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتبسة. من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج والمركبة السياحية التي تستغل في نقل المخدرات.

حيثيات القضية تعود أثناء تنفيذ خدمة خارجية متمثلة في وضع نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 16. الرابط بين ولايتي تبسة والوادي من طرف فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بنقرين. أين تم رصد مركبة سائقها تبدو عليه ملامح الإرتباك، بعد إخضاع المركبة للتفتيش الأمني. تم حجز من الكيف المعالج تقدر بحوالي 02 كلغ، ليتم على الفور توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما لمقر الفصيلة لمواصلة التحقيق.

ومواصلة لعملية التفتيض وبالإستعانة بالكلب العسكري تخصص مخدرات تم العثور على كمية أخرى مخبأة بإحكام في تجويف مموه ومعد مسبقا، هذه العملية مكنت من حجز 11.9 كلغ من الكيف المعالج والمركبة السياحية المستعملة في التهريب بالإضافة إلى توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين 45 و55 سنة.