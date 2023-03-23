تبسة: الدرك يوقف شخصين يزوّران العملة الوطنية من فئة 2000 دج بالونزة

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة النقدية.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 25 و43 سنة، بتهمة تزوير العملة النقدية. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة. مفادها طرح للتداول بإقليم البلدية أوراق نقدية من العملة الوطنية فئة 2000 دج مزورة.

مباشرة واستغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الإستعلام ووضع خطة محكمة قصد تفكيك عناصر الشبكة الإجرامية ليتم توقيف الشخصين. وبحوزتهما مبلغ مالي قدره 72000 دج مزوّر كان موجه للتداول على مستوى بلدية الونزة. على الفور تم توقيفهما وتحويلهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق وإنجاز ملف قضائي من أجل عرضهما على نيابة الجمهوريه لدى محكمة العوينات .