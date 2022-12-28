تبسة: الدرك يوقف شخص ويحجز 1200 كيس من العجائن

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوخضرة ولاية تبسة، من توقيف شخص بتهمة تهريب مواد غذائية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشخص الموقوف “ر.ح” البالغ من العمر 35 سنة، توبع بتهمة تهريب مواد غذائية أجنبية الصنع داخل نطاق جمركي دون سند. وتعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الفرقة بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم “82”، في شطره الرابط بين بلديتي بوخضرة ومرسط. أين تم توقيف مركبة سياحية من أجل التفتيش والمراقبة، ليقوم سائقها بالنزول ومحاولة الفرار، ليتم توقيفه مباشرة.

كما تم القيام بتفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا ليتبين أنها منزوعة المقاعد الخلفية ومحملة بكمية معتبرة من العجائن أجنبية الصنع. بالإضافة كذلك إلى وجود لوحتي ترقيم “أمامية، وخلفية” كان المعني يستعملها للتمويه أثناء تنقلاته. على الفور تم اقتياد المشتبه فيه والمركبة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. الذي أسفر عن توقيف المعني، والمركبة المستعملة في نقل البضاعة. بالإضافة كذلك إلى حجز حوالي 1200 كييس من العجائن أجنبية الصنع، أين تم على إثرها تحرير ملف قضائي ضد المعني وتحويله أمام العدالة.