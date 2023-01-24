تبسة: الدرك يوقف 4 أشخاص ويحجز كمية من الأقراص المهلوسة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العاتر بولاية تبسة. وفي قضيتين منفصلتين من توقيف 4 ثلاثة أشخاص. مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيات لذات المصالح، فإن المشتبه فيهم (ش.ح) (س.ي) (ت.إ) (ش.ق). تتراوح أعمارهم مابين (24 و32سنة) تم توقيفهم بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة.

كما تعود حيثيات القضية الأولى إلى قيام أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بنقرين على مستوى السد الثابت بالخرجة الجنوبية لمدينة نقرين. أين لفت إنتباههم سيارة سياحية على متنها شخص. وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وإخضاعها للتفتيش عثر بداخلها على 700 قرص مهلوس. كانت مخبأة بإحكام بتجاويف الباب الخلفي الأيمن للسيارة.

على الفور تم تحويل المشتبه فيه والسيارة إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر لمواصلة التحقيق. الذي أسفر عنه إعتراف المعني بشركائه في الجريمة. وعن كيفية شراء الأقراص المهلوسة ونقلها إلى ولاية تبسة. بواسطة إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص تم التنقل بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العاتر إلى ولاية مجاورة من أجل تفتيش منازل شريكي المشتبه فيه.

حيثيات القضية الثانية تعود إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعقلة المالحة بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت المشترك على ستوى الطريق الولائي رقم 01. أين لفت إنتبهاهم حافلة لنقل المسافرين، بعد إخضاع الحافلة للمراقبة والتفتيش تم العثور على كيس بلاستيكي أحمر اللون بالرفوف الداخلية للحافلة به كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بحوالي 250 قرص مهلوس نوع بريغابالين. كما تم على إثرها توقيف صاحب الكيس وتحويله إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما أسفرت القضيتين عن توقيف 4 أشخاص وحجز حوالي 950 قرص مهلوس نوع بريغابالين. هواتف نقالة بالإضافة كذلك إلى السيارة سياحية مستعملة في نقل البضاعة في القضية الأولى. مع تحرير ملف قضائي وتحويل المتهمين لسلطات القضائية.

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