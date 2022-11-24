تبسة: الدرك يوقف 5 أشخاص ويحجز 5700 قرص مهلوس

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتبسة، وفي قضيتين منفصلتين، من توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و 40 سنة. بتهمة المتاجرة غر الشرعية بالأقراص المهلوسة.

تعود حيثيات القضية الأولى إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بنقرين بتبسة. مفادها وجودة مركبة سياحية على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. على إثرها تم وضع تشكيل أمني على مستوى مفترق الطرق نقرين من أجل توقيف المركبة. أين تم توقيفها قادمة من ولاية مجاورة متجهة إلى ولاية تبسة وعلى متنها شخصين.

وبعد تفتيش المعنيان والمركبة تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بحوالي 5200 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بالإضافة كذلك إلى مواد صيدلانية أخرى كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي وتحت المقاعد الأمامية للمركبة. على الفور تم تحويل المشتبه فيهما مع المحجوزات والمركبة إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر لمواصلة التحقيق. أين تم التوصل بعد التحقيق إلى هوية المشتبه به الثالث ليتم توقيفه.

حيثيات القضية الثانية تعود إلى قيام فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بنقرين بخدمة شرطة الطريق على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بمفترق الطرق فركان (نقرين). أين تم توقيف حافلة للنقل العمومي للمسافرين قادمة من ولاية مجاورة متجهة إلى ولاية تبسة. أثناء تفتيش الركاب وأمتعتهم تم العثور على حقيبة مشبوهة بعد القيام بتفتيشها بحضور قابض الحافلة عثر بداخلها على حوالي 500 قرص مهلوس نوع بريغابالين، أين دلهم هذا الأخير على صاحب الحقيبة ليتم تحويله والمحجوزات إلى مقر قرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر. كما أسفر التحقيق معه عن توقيف شريكه الثاني في الجريمة.

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