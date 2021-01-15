تبسة: الرقابة القضائية لمديرة إقامة جامعية وأمين مخزنها بسبب قضايا فساد

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية تبسة من توقيف مديرة إقامة جامعية وأمين مخزنها.

وحسب بيان لذات المصالح، نقلته الإذاعة الوطنية، فإن الموقوفان تورطا في قضية إختلاس أموال عمومية مع سوء إستغلال الوظيفة.

وأضاف البيان، أنه تم فتح تحقيق بذات الإقامة بناء على معلومات وردت إلى عناصر الشرطة.

وتفيد المعلومات وجود عمليات إختلاس لكميات معتبرة من المواد الغذائية المخصصة لتحضير وجبات الطلبات المقيمات.

وأوضح المصدر، بأنه تم نصب كمين بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة مكّن من توقيف مركبة سياحية على متنها المديرة وأمين المخزن.

و أضاف بأنه بعد تفتيش المركبة تم حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية تمثلت في ذبيحتين و20 كلغ من السكر.

كما تم العثور على 20 كلغ من الفاصوليا وكميات معتبرة من اللحم المفروم واللحوم البيضاء، إضافة إلى توقيف المشتبه فيهما.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتورطين أمام العدالة لدى محكمة تبسة مساء أمس الخميس.

وأوضح البيان، أن المحكمة أصدرت في حقهما أمرا يقضي بوضعهما تحت الرقابة القضائية.