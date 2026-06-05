تبسة.. السيطرة على حريقين وإنقاذ 30 صندوق نحل ومساحات غابية

تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة، مساء اليوم الجمعة من أجل إخماد حريق شب بأعشاب يابسة على مستوى الطريق الاجتنابي ببلدية ودائرة الونزة.

​وقد نجحت فرق التدخل في السيطرة على الحريق وإخماده تماما، حيث أسفرت العملية عن إنقاذ حوالي 30 صندوقا للنحل كانت متواجدة بمكان نشوب الحريق. في حين تم تسجيل احتراق نحو هكتارين من الأعشاب اليابسة.



وقد تمت هذه العملية بمشاركة فعالة من المواطنين الذين ساهموا في جهود الإطفاء.

​وفي سياق متصل تمكنت ذات الوحدة مساء اليوم أيضا، من السيطرة وإخماد بداية حريق غابة بالمكان المسمى “دوار النواصرية” ببلدية ودائرة الونزة ، تم السيطرة على الوضع وإخماد النيران، حيث سجل احتراق حوالي 700 متر مربع فقط، فيما تمكنت ذات المصالح إنقاذ باقي الغابة من الانتشار المترقب للنيران.