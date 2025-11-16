تبسة.. السيطرة على حريق غابة في جبل الدير

تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية تبسة، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شبّ بغابة جبل الدير التابعة لبلدية بولحاف الدير بدائرة الكويف.

وانطلقت عملية التدخل في حدود الساعة 18:25، حيث سخرت الحماية المدنية 5 شاحنات إطفاء من مختلف الأحجام، وسيارتين للاتصال، إضافة إلى طاقم بشري يضم 16 عوناً من مختلف الرتب، ينتمون لكل من الوحدة الرئيسية الشهيد حشاني دوح بتبسة، الوحدة الثانوية بالكويف، والمركز المتقدم بباب الزياتين.

وبحسب مصالح الحماية المدنية، فقد استغرقت عملية الإخماد حوالي ساعة كاملة، قبل السيطرة الكاملة على الحريق عند الساعة 19:35. مع تسجيل احتراق ما يقارب نصف هكتار من الأعشاب اليابسة دون تسجيل خسائر أخرى.