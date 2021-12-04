تبسة: العثور على جثة أربعيني بدوار الماء الأسود بالحويجبات
تدخلت فرق التدخل بوحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية بولاية تبسة اليوم السبت، لأجل تحويل جثة شخص متوفي.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد عثر على الشخص الذي يبلغ من العمر حوالي 42 سنة، جثة هامدة ملقاة على الأرض بدوار الماء الاسود ببلدية الحويجبات.
كما تم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.
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تبسة.. العثور على طفل جثة هامدة بمنزل بحي المجاهدين
كما عثر سكان حي المجاهدين ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة، مساء الإثنين الماضي، على جثة طفل مشنوقا بحبل بلاستيكي.
وفور الإبلاغ عنه، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر، لأجل تحويل جثة الطفل الذي يبلغ من العمر حوالي 14 سنة.
وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية، أن الطفل وجد مُعلق بحبل بلاستيكي ملفوف حول رقبته، ومعلق بخرسانة بمنزل في طور الانجاز بالحي المذكور.
وقد تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.
إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة من الموت إختناقا بالغاز ببني صاف في عين تموشنت
كما تمكنت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببني صاف بولاية عين تموشنت من إنقاذ عائلة متكونة من 5 أفراد من موت محقق.
وحسب مصادر النهار فقد عثر على العائلة في حالة إغماء داخل منزلهم العائلي ببلدية سيدي الصافي بعين تموشنت
عقب تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون من مسخن حمام المنزل إذ أشارت ذات المصادر أن ربة البيت كانت تستحم لأطفالها.
حيث تم إسعاف أفراد العائلة وتتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات و36 سنة من طرف ذات العناصر في عين المكان وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
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