تبسة: العثور على جثة أربعيني بدوار الماء الأسود بالحويجبات

تدخلت فرق التدخل بوحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية بولاية تبسة اليوم السبت، لأجل تحويل جثة شخص متوفي.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد عثر على الشخص الذي يبلغ من العمر حوالي 42 سنة، جثة هامدة ملقاة على الأرض بدوار الماء الاسود ببلدية الحويجبات.

كما تم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

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