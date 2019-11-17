تبسة.. العثور على جثة ستيني في حمام

حولت مصالح الحماية المدنية بتبسة جثة شخص يبلغ من العمر حوالي 65 سنة متوفي على سرير بحمام شعبي بحي البلدية.

ونقلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية، باب الزياتين، مساء اليوم الأحد، الجثة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بالولاية.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية، من جانب آخر، مساء اليوم كذلك، في حادثي مرور منفصلين.

الحادث الأول وقع على مستوى المكان المسمى الشطابية، بلدية أم علي، تمثل في إنقلاب سيارة أسفر عن إصابة شخص، البالغ من العمر حوالي 22 سنة.

الحادث الثاني وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 طريق بوشبكة تمثل الحادث في انقلاب سيارة أصيب فيه شخصين أعمارهما 22 و36 سنة تم تحويل المصابين إلى المصالح الإستشفائية على متن سيارة الإسعاف.