تبسة: العثور على جثة شاب ملفوف بحبل بلاستيكي حول رقبته

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، في ولاية تبسة، اليوم الجمعة، لتحويل جثة شاب يبلغ من العمر حوالي 27 سنة.

وحسب الحماية المدنية، عثر على الشاب ملفوفا بحبل بلاستيكي حول رقبته ومعلق بدعامة خشبية بسقف منزله بطريق الماء الابيض بالشريعة.

وتم تحويل جثة الشاب على متن سيارة الاسعاف التابعة لذات الوحدة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة، في تبسة.

من جانب آخر، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة تزامنا وسقوط أمطار مساء امس، اين تم وضع جهاز أمني.

وتم اجراء زيارات تفقدية لجميع الاحياء ومراقبة حركة المرور عبر مختلف الطرق والطرق الرئيسية، اين تم تسجيل حركة مرور بطيئة.

وأشارت الحماية المدنية أنه تم إخراج سيارتين، إحداهما عالقة بالوحل بحي الوئام 2 في تبسة وسيارة بحي سكانسكا.

كما تم امتصاص مياه أمطار من داخل7 بحي المحطة ، حي الزاوية، قرية السعودي علاوة، حي الميزاب بالشريعة.

وتم امتصاص مياه الأمطار أيضا من منزل بحي مخلوفي ومنزل ببلدية ثليجان، ومنزل بحي المسجد بالكويف، في ذات الولاية.