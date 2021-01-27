تبسة: العثور على جثة فتاة داخل زريبة لتربية الأغنام

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة، في تبسة، ليلة الثلاثاء الى الاربعاء لاجل تحويل جثة فتاة متوفية.

وقد عثر على الفتاة جثة هامدة داخل زريبة لتربية الاغنام بدوار البطين ببلدية المزرعة.

وحسب بيان الحماية المدنية، الفتاة تبلغ حوالي 20 سنة وجدت جثة هامدة معلقة بقطعة قماش (خمار) معلقة بدعامة بالزريبة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.

إصابة خمسة أشخاص في حادثي مرور منفصلين

كما سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة أمس إصابة خمسة أشخاص في حادثي مرور منفصلين.

ووقع الحادث الأول على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى عين زروق ببلدية الحمامات.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة وسيارة اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 21 سنة.

حيث تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات وتم اسعاف وتحويل المصابين الى استعجالات الحمامات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض، لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16 بفج تنوكلة بالماء الابيض.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص اعمارهم 27 و 29 سنة حولوا الى استعجالات الماء الأبيض.