تبسة.. العثور على جثة كهل وشاب بالماء الأبيض ومرسط

عُثر، اليوم الأحد، على جثتين لشخصين بكل من بلديتي مرسط والماء الأبيض، بولاية تبسة، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان، فإن الجثة الأولى تعود لكهل يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، وُجدت على حافة الطريق الولائي رقم 08

وبالضبط بالمكان المسمى الزقيق بلدية ودائرة الماء الابيض لنفس الولاية.

وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف التابعة للحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث.

وأضاف البيان، أنه مساء اليوم الأحد، عُثر بمرسط على جثة شاب يبلغ من العمر حوالي 19 سنة.

ووفقا لنفس المصدر، الشاب عثر عليه جثة هامدة بمنزل في طور الإنجاز بالمكان المسمى حي طالب العربي بمرسط،

وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف التابعة للحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمرسط.