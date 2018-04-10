تبسة.. العثور على جثة متعفنة لشيخ قرب الحدود التونسية

عثر مساء اليوم الثلاثاء،على جثة شيخ (83 سنة) في حالة متقدمة من التعفن مرمية في جبل”التلة” بتبسة قرب الحدود التونسية.

وتمت عملية تحويل الجثة الشيخ”ج.علي” المدعو”البهلي” المختفي منذ 21 يوما في ظروف غامضة من طرف مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني.

وتم التعرف على الشيخ من طرف أفراد عائلته،بعد اخطار وكيل الجمهورية من طرف الضبطية القضائية والذي أمر بمباشرة إجراءات التعرف.

كما أمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي موازاة مع فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني لمعرفة ملابسات الوفاة.

للتذكير فانه تم تسجيل 4 حالات اختفاء غامض لأشخاص طاعنين في السن خلال شهر واحد على مستوى ولاية تبسة.