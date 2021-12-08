تبسة.. العثور على جثة متفحمة جزئيا وسط حريق بمنزل في حي التضامن

عثرت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، ليلة الأربعاء إلى الخميس على جثة متفحمة جزئيا وسط حريق بمنزل في بلدية بئر العاتر.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق شب بمنزل بحي التضامن ببلدية بئر العاتر، ومع بداية التدخل لأجل اخماده تم العثور على جثة لشيخ متوفي يبلغ من العمر حوالي 88 سنة، الجثة عثر عليها متفحمة جزئيا.

كما آسفر الحريق عن إصابة عجوز تبلغ من العمر حوالي 84 سنة ( لها حروق في اليد اليسرى).

وقد تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر. في تم اسعاف وتحويل العجوز الى استعجالات ذات المستشفى، كما تم تسجيل خسائر بالغرفتين.

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اندلع حريق بمنزل فردي إجتماعي بحي قرين رمضان، ببلدية عين بن خليل ولاية النعامة. حيث أتى الحريق على كل ماهو موجود من أثات و أفرشة المنزل.

وفي هذا السياق، أودى الحريق بحياة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر متوفية (متفحمة) في عين المكان.

كما تم نقل الرضيعة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية قادري محمد بالنعامة.

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