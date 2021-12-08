تبسة.. العثور على جثة متفحمة جزئيا وسط حريق بمنزل في حي التضامن
عثرت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، ليلة الأربعاء إلى الخميس على جثة متفحمة جزئيا وسط حريق بمنزل في بلدية بئر العاتر.
وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق شب بمنزل بحي التضامن ببلدية بئر العاتر، ومع بداية التدخل لأجل اخماده تم العثور على جثة لشيخ متوفي يبلغ من العمر حوالي 88 سنة، الجثة عثر عليها متفحمة جزئيا.
كما آسفر الحريق عن إصابة عجوز تبلغ من العمر حوالي 84 سنة ( لها حروق في اليد اليسرى).
وقد تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر. في تم اسعاف وتحويل العجوز الى استعجالات ذات المستشفى، كما تم تسجيل خسائر بالغرفتين.
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اندلع حريق بمنزل فردي إجتماعي بحي قرين رمضان، ببلدية عين بن خليل ولاية النعامة. حيث أتى الحريق على كل ماهو موجود من أثات و أفرشة المنزل.
وفي هذا السياق، أودى الحريق بحياة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر متوفية (متفحمة) في عين المكان.
كما تم نقل الرضيعة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية قادري محمد بالنعامة.
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النعامة.. حادث انقلاب سيارة يخلف وفاة شخص بمنطقة بوقرن
كما خلف حادث مرور بمنطقة بوقرن التابعة لبلدية البيوض ولاية النعامة وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 26 سنة.
وفي هذا السياق وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 07 بمنطقة بوقرن على بعد 50 كلم إتجاه ولاية سيدي بلعباس. وهذا نتيجة انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع كيا رباعية الدفع 4/4.
وتم نقل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية لمصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الإستشفائية الإخوة شنافة بالمشرية.
كما سجّلت وحدات الدرك الوطني وفاة 36 شخصا وإصابة 144 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال أسبوع في حوادث مرور متفرقة، عبر إقليم اختصاصها.
بالمقابل سجلت ذات المصالح في حصيلة أسبوعية لها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 نوفمبر من السنة الجارية. 88.
اما فيما يخص الولايات التي سجل بها أكبر عدد هي بومرداس بسبع حوادث.بينما ولايات المسيلة ، تبسة و سطيف بــ 5 ، و البليدة بــ: 4 ح.
ولقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 304 آخرين بجروح مختلفة على إثر وقوع 157 حادث مرور، من 19 إلى 25 أكتوبر.
وحسب الحصيلة الأسبوعية لوحدات الدرك الوطني فقد سجلت أثقل حصيلة بكل من البويرة بـ18 حادث، العاصمة بـ9، تيبازة بـ8، وعين الدفلى بـ7 حوادث.
كما سجلت وحدات الدرك الوطني، وفاة 55 شخصاً و 164 جريحا في 101 عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 نوفمبر من العام الجاري.
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