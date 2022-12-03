تبسة: العثور على جثتين في حالة متقدمة من التعفن داخل شقة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من العثور على جثتين في حالة متقدمة من التعفن داخل شقة بحي 600 سكن بولاية تبسة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الجثتان لرجل 54 سنة وإمراة 55 سنة تعمل المصالح الامنية على تحديد هويتهما.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية لنقل نقل الجثتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح.

ومن جهته أمر وكيل الجمهورية مصالح الامن بفتح تحقيق معمق لمعرفة حيثيات الواقعة واسباب الوفاة.