تبسة: العثور على جثتي شخصين بالونزة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة، في ولاية تبسة، مساء الأحد، لأجل تحويل جثة شخص متوفي.

وحسب بيان الحماية المدنية، اليوم الاثنين، فإن الضحية يبلغ من العمر حوالي 62 سنة.

ووجد الضحية جثة هامدة بجانب ورشة لصنع الطوب بحي المذبح بالونزة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.

كما تدخلت ذات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة ليلة الاحد الى الاثنين، لأجل تحويل جثة شخص متوفي.

ويبلغ الشخص من العمر حوالي 60 سنة وجد جثة هامدة ملقى على حافة واد بالمكان المسمى القناة بالونزة.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.