تبسة..العثور على شاب معلق بحبل في منزل بحي لاروكاد

عثر سكان حي لاروكاد بولاية تبسة، اليوم الخميس، على جثة شاب معلق بحبل بلاستيكي بعمود خشبي بمنزل.

وفور الإبلاغ عنه، تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين بتبسة، وتم التأكد من حالة وفاة الشاب البالغ من العمر 28 سنة.

وحسب ماعلم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الشاب عثر عليه جثة هامدة معلق بحبل بلاستيكي بعمود خشبي خاص بسقف من الزنك فوق درج اسمنتي بالطابق الثاني بمنزل بحي لاروكاد.