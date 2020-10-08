تبسة..العثور على شاب معلق بحبل في منزل بحي لاروكاد

أخبار الجزائر
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تبسة..العثور على شاب معلق بحبل في منزل بحي لاروكاد
بقلم خالد زوبيري

عثر سكان حي لاروكاد بولاية تبسة، اليوم الخميس، على جثة شاب معلق بحبل بلاستيكي بعمود خشبي بمنزل.

وفور الإبلاغ عنه، تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين بتبسة، وتم التأكد من حالة وفاة الشاب البالغ من العمر 28 سنة.
وحسب ماعلم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الشاب عثر عليه جثة هامدة معلق بحبل بلاستيكي بعمود خشبي خاص بسقف من الزنك فوق درج اسمنتي بالطابق الثاني بمنزل بحي لاروكاد.
وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

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