تبسة.. العثور على طفل جثة هامدة بمنزل بحي المجاهدين

عثر سكان حي المجاهدين ببلدية بئر العاتر بولاية تبسة، مساء اليوم الإثنين، على جثة طفل مشنوقا بحبل بلاستيكي.

وفور الإبلاغ عنه، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر، لأجل تحويل جثة الطفل الذي يبلغ من العمر حوالي 14 سنة.

وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية، أن الطفل وجد معلق بحبل بلاستيكي ملفوف حول رقبته، ومعلق بخرسانة بمنزل في طور الانجاز بالحي المذكور.

وقد تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستسفى بئر العاتر.