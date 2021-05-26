تبسة: المديرية العامة للجمارك تأمر بالتوقيف التحفظي لـ 8 جمركيين بسبب السرقة

أمرت المديرية العامة للجمارك بولاية تبسة بتوقيف تحفظي لثمانية جمركيين يمثلون مختلف الرتب.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجمركيين يمثلون مختلف الرتب من أعوان وضباط يعملون على مستوى حظيرة الحجز.

وأضافت ذات المصادر، أن الجمركيين تم توقيفهم على خلفية قضية تتعلق بسرقة ومحاولة سرقة 17 دراجة نارية فاخرة.

وتتواجد الحظيرة على مستوى المنطقة الصناعية وتتوفر على مئات المركبات والسلع المحجوزة.

وقامت الفرقة الجنائية للشرطة بأمر من وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في القضية بعد تلقي الشرطة إتصالا مفاده وجود دراجات نارية داخل حظيرة خاصة بمحاذاة حظيرة الجمارك.

وكشفت المعاينة الميدانية عن وجود كسر ومنافذ في السور الخارجي لحظيرة الجمارك.

وقد عثرت الشرطة على 13 دراجة نارية تم استرجاعها، والتحقيق مستمر لكشف ملابسات القضية والتفاصيل المتعلقة بها.