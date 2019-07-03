وضع، عميد قضاة التحقيق، في تبسة، المدير السابق لبنك التنمية المحلية و6 موظفين تحت الرقابة القضائية .

كما أمر القاضي، بالسحب الفوري لجوازات السفر لكل المتهمين ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

وتوبع المتهمون بتكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة اختلاس وتبديد المال العام، والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة وسوء استغلال الوظيفة.

وتورط المتهمون، في انجاز 377 عملية صرف سياحية بطريقة احتيالية، أسفرت عن ثغرة مالية للبنك بـ40 ألف اورو

واستعمل المعنيون، جوازات سفر منتهية الصلاحية وأخرى لزبائن دون علمهم.